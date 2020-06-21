Московский "Локомотив" вышел на второе место в футбольном чемпионате России

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" одолел "Оренбург" 1:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для железнодорожников это был первый матч под началом нового главного тренера серба Марко Николича, сменившего легендарного Юрия Семина. Играя на своей арене, футболисты "Локомотива" с большим трудом добились успеха, благодаря голу Алексея Миранчука на 38-й минуте игры. В составе "Оренбурга" весь матч провели белорусы - голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков.

Еще в одном воскресном матче "Уфа" переиграла на своем поле гостей из "Тамбова" с результатом 2:1. Встреча "Краснодара" и московского "Динамо" перенесена на 19 июля.

Ранее футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко на своем поле потерпели крупное поражение от лидера чемпионата России питерского "Зенита" со счетом 0:4. По сообщениям российских СМИ, после этой игры Виктор Гончаренко написал заявление об отставке.

Результаты других встреч: "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный) - 2:4, "Сочи" - "Ростов" - 10:1, "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Казань) - 1:2, "Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва) - 2:3.

Турнирное положение: "Зенит" - 53 очка (23 матча), "Локомотив" - 44 (23), "Краснодар" - 41 (22),, "Ростов" - 38 (23), ЦСКА - 36 (23), "Спартак" - 31 (23), "Динамо" - 30 (22), "Уфа" - 30 (23), "Арсенал" - 28 (23), "Сочи" - 27 (23), "Рубин" - 26 (23), "Урал" - 25 (23), "Тамбов" - 25 (23), "Оренбург" - 23 (23), "Ахмат" - 23 (23), "Крылья Советов" - 22 (23).

Список лучших бомбардиров российского первенства возглавляет форвард "Зенита" Артем Дзюба, забивший 13 мячей.

Матчи 24-го тура намечены на 26-28 июня.-0-