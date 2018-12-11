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Московский "Локомотив" завершил еврокубковый сезон поражением

Спорт 11.12.2018 | 22:52

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" не смогли выйти в плей-офф континентальных кубковых турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче заключительного тура группы D Лиги чемпионов москвичи встречались в Гельзенкирхене с немецким "Шальке" и уступили 0:1, пропустив мяч в компенсированное время второго тайма. В другом поединке турецкий "Галатасарай" в Стамбуле проиграл португальскому "Порту" со счетом 2:3. Эту встречу судила бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Итоговое положение: "Порту" - 16, "Шальке" - 11, "Галатасарай" - 4, "Локомотив" - 3. "Порту" и "Шальке" вышли в 1/8 финала чемпионской Лиги, "Галатасарай" - в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.

Позже матчи 6-го тура состоятся еще в трех группах Лиги чемпионов.-0-

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