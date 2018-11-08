Московский "Спартак" и киевское "Динамо" добились побед в ЛЕ

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Спартака" и киевского "Динамо" добились побед в Лиге Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Российский клуб на своем поле обыграл шотландский "Рейнджерс", трижды уступая по ходу встречи. Игра в Москве завершилась со счетом 4:3, в пользу спартаковцев. Авторами голов у хозяев стали Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Софьян Ханни, еще один гол спартаковцы забили после автогола защитника "Рейнджерс" Коннора Годсона.

Киевляне смогли нанести второе поражение подряд в Лиге Европы французскому "Ренну". На стадионе НСК "Олимпийский" матч завершился со счетом 3:1. У "Динамо" забивали полузащитники Беньямин Вербич и Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко.

В пятом туре киевское "Динамо" сыграет с "Астаной" 29 ноября.-0-