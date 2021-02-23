23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Спартак" крупно обыграл "Сочи" в матче чемпионата КХЛ. Встреча в столице России завершилась в пользу подопечных Олега Знарка со счетом 6:1(1:0, 2:0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У победителей встречи отличились Сергей Широков и Йори Лехтеря, став авторами голевого дубля. По разу забрасывали Артем Федоров и Мартин Бакош. У проигравших шайба престижа на счету Игоря Руденкова.

"Спартак", еще не обеспечивший себе место в плей-офф, закрепился на восьмой строке турнирной таблицы Западной конференции. На счету москвичей 62 очка в 58 играх. "Сочи" лишился шансов на выступление в Кубке Гагарина. "Леопарды" проиграли в пятом матче подряд.

В Москве "Динамо" одержало пятую победу кряду, обыграв "Автомобилист" - 6:0 (4:0, 2:0, 0:0). В составе команды экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова забрасывали Иван Игумнов , Андрей Сергеев, Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин, Владислав Ефремов и Иван Муранов. Отметим, что Дмитрий Яшкин повторил рекорд клуба в чемпионатах страны по голам за сезон, установленный Александром Мальцевым в сезоне-1970/71 (37 голов). Кроме того, вратарь "Динамо" Александр Еременко провел четвертый в сезоне матч "на ноль", отразив 16 бросков. Есть повод для радости за форварда москвичей Даниила Тарасова, который сыграл 300-й матч в КХЛ.

Добился победы и еще один московский клуб - ЦСКА. "Красно-синие" выглядели предпочтительней череповецкой "Северстали". Матч завершился со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу армейцев. Весомый вклад в успех москвичей внес голкипер Ларс Юханссон, оформивший шатаут. Швед отразил все 24 броска "сталеваров". У победителей голевые атаки на счету Никиты Коростелева, Сергея Андронова и Максима Шалунова.-0-