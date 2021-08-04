Московский "Спартак" проиграл "Бенфике" в квалификации Лиги чемпионов

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Спартака" проиграли португальской "Бенфике" из Лиссабона со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи в российской столице небольшое преимущество было на стороне хозяев, но открыть счет они не смогли. После перерыва гости завладели инициативой и дважды поразили ворота спартаковцев.
Позже в Загребе хорватское "Динамо" сыграет с польским чемпионом варшавской "Легией", а в Будапеште лучший венгерский клуб "Ференцварош" будет соперничать со "Славией" из Праги.
Результаты остальных встреч: ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - 3:0, "Мальме" (Швеция) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 1:1, "Спарта" (Прага, Чехия) - "Монако" - 0:2, "Клуж" (Румыния) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - 1:1, "Црвена звезда" (Белград, Сербия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 1:1, "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 1:2, "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Лудогорец" (Разград, Болгария) - 1:1.
Ответные поединки за выход в плей-офф состоятся 10 августа.-0-