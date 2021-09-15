Московский "Спартак" проиграл варшавской "Легии" в первом матче Лиги Европы

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за футбольной Лигой чемпионов стартовал групповой этап второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом поединке предварительной группы С футболисты московского "Спартака" принимали на своей арене польскую "Легию" из Варшавы и уступили со счетом 0:1. На протяжении всей встречи хозяева имели преимущество, но реализовать его не смогли. А в начале компенсированной пятиминутки второго тайма гости провели быструю фланговую контратаку и Лирим Кастрати забил победный мяч. Завтра во втором матче этого квартета английский "Лестер" сыграет у себя дома с итальянским "Наполи".

Также завтра встречи первого тура состоятся в остальных группах:

А - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Лион" (Франция), "Брондбю" (Дания) - "Спарта" (Прага, Чехия).

В - "Монако" - "Штурм" (Грац, Австрия), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Реал Сосьедад" (Испания).

D - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция), "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Антверпен" (Бельгия).

Е - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Марсель" (Франция), "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Лацио" (Рим, Италия).

F - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - "Лудогорец" (Разград, Болгария), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Брага" (Португалия).

G - "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия), "Бетис" (Испания) - "Селтик" (Глазго, Шотландия).

Н - "Загреб" (Хорватия) - "Вест Хэм" (Лондон, Англия), "Рапид" (Вена, Австрия) - "Генк" (Бельгия).

Групповой этап Лиги Европы завершится 9 декабря, после чего победители 8 квартетов получат прямые путевки в 1/8 финала. Вторые команды сыграют в 1/16 финала вместе с клубами, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов. Клубы, которые финишируют третьими в группах ЛЕ, продолжат выступление в плей-офф третьего по рангу турнира - Лиги конференций.-0-