Московский "Спартак" сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный представитель России московский "Спартак" в борьбе за выход в четвертьфинал второго по рангу континентального турнира дважды встретится с немецким "Лейпцигом". Первая игра состоится 10 марта в Германии, ответный поединок пройдет 17 марта на поле российского клуба.
Испанский "Бетис" из Севильи, выбивший в стыковых поединках ЛЕ чемпиона России питерский "Зенит", сыграет с немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта.
Составы остальных пар 1/8 финала Лиги Европы:
"Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Байер" (Леверкузен, Германия);
"Барселона" (Испания) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция);
"Брага" (Португалия) - "Монако";
"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия);
"Порту" (Португалия) - "Лион" (Франция);
"Севилья" (Испания) - "Вест Хэм" (Лондон, Англия).
Матчи состоятся 10 и 17 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов пройдет 18 марта. Полуфинальные встречи состоятся 7 и 14 апреля, полуфиналы намечены на 28 апреля и 5 мая, финал должен состояться 18 мая в Севилье.
Бомбардирскую гонку возглавляют бразильский нападающий португальского "Порту" Вандерсон Галено, ранее выступавший в "Браге", и Карл Токо-Экамби из французского "Лиона", забившие по 6 мячей
Также сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка пар 1/8 финала футбольной Лиги конференций.-0-