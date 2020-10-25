Московский "Спартак" вышел в лидеры футбольного чемпионата России

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" со счетом 1:3 проиграли московскому "Спартаку", который вышел в лидеры чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После дебютной встречи в Лиге чемпионов с французским "Ренном" (1:1) краснодарские футболисты не смогли порадовать своих болельщиков в домашнем поединке национального первенства. Уже в первом тайме спартаковцы Эсекиель Понсе и Виктор Мозес забили два мяча, после перерыва Леон Сабуа сократил разрыв, а незадолго до окончания встречи Джордан Ларссон установил окончательный результат - 3:1 в пользу москвичей. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович был удален с поля в компенсированное время второго тайма, получив второе предупреждение.

Еще два представителя России в чемпионской Лиге также потерпели поражения в 12-туре чемпионата страны. Московский "Локомотив" со счетом 1:2 проиграл у себя дома аутсайдеру волгоградскому "Ротору", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте игры.

Действующий чемпион страны "Зенит", проигравший на старте ЛЧ бельгийскому "Брюгге" 1:2, уступил на своей арене с таким же результатом казанскому "Рубину".

Московское "Динамо" победило у себя дома футболистов "Сочи" со счетом 3:1.

Сегодня состоятся еще три встречи российского чемпионата. В Екатеринбурге футболисты местного "Урала" с белорусским защитником Николаем Золотовым примут гостей из "Тамбова", за который выступает другой белорусский защитник Максим Володько. "Ростов" сыграет на своей арене с "Химками", а в Грозном "Ахмат" будет соперничать с "Уфой".

В заключительном поединке 12-го тура 26 октября футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко примут у себя дома тульский "Арсенал" с белорусскими полузащитниками Юрием Ковалевым и Валерием Громыко в составе.

Турнирное положение: "Спартак" - 27 очков (12 матчей), "Зенит" - 24 (12), ЦСКА - 22 (11), "Локомотив" - 21 (12), "Ростов" - 20 (11),"Динамо" - 20 (12), "Сочи" - 19 (12), "Краснодар" - 18 (12), "Рубин" - 18 (12), "Ахмат" - 14 (11), "Арсенал" - 12 (11), "Тамбов" - 11 (11), "Урал" - 10 (11), "Химки" - 6 (11), "Уфа" - 6 (11), "Ротор" - 6 (12).

В споре лучших снайперов лидирует эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший семь мячей.-0-