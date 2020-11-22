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22 ноября 2020, 17:00

Московский ЦСКА не удержал победу над "Сочи" в матче чемпионата России

Фото ЦСКА
Фото ЦСКА

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко не смог удержать победу над футболистами "Сочи", но вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем домашнем матче армейцы вышли вперед уже на 5-й минуте, когда отличился их исландский легионер Арнор Сигурдссон. Однако хозяева недолго лидировали в счете. Всего через 18 минут Никита Бурмистров сравнял результат - 1:1. В дальнейшем обе команды могли добиться успеха, но ничейный счет не изменился до финального свистка.

Также сегодня волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, принимает на своем поле екатеринбургский "Урал" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе. В Казани местный "Рубин" будет соперничать с "Ростовом".

Результаты субботних игр российского первенства: "Локомотив" (Москва) - "Арсенал" (Тула) - 1:0, "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) - 1:1, "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2:2, "Краснодар" - "Тамбов" - 1:0. В последнем поединке 15-го тура футболисты "Уфы" 23 ноября сыграют на своей арене с "Химками".

Турнирное положение в российской премьер-лиге сейчас таково: ЦСКА - 32 очка (15 матчей), "Зенит" - 31 (15), "Спартак" - 29 (15), "Динамо" - 27 (15), "Локомотив" - 24 (15), "Ахмат" - 24 (15), "Сочи" - 24 (15), "Ростов" - 23 (14), "Рубин" - 21 (14), "Краснодар" - 21 (15), "Урал" - 15 (14), "Арсенал" - 13 (15), "Тамбов" - 12 (15), "Химки" - 12 (14), "Ротор" - 7 (14), "Уфа" - 7 (14).

Список лучших бомбардиров российского чемпионата возглавляют эквадорский нападающий "Сочи" Кристиан Нобоа и форвард "Зенита" Артем Дзюба, забившие по семь мячей.-0-

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