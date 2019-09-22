Московский ЦСКА одолел "Краснодар" в чемпионате России

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко одолели "Краснодар" со счетом 3:2 в матче 10-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую половину домашней игры армейцы провели очень уверенно и трижды поразили ворота краснодарцев. На 31-й минуте Никола Влашич с пенальти открыл счет, через 6 минут отличился Федор Чалов, а на 41-й минуте Никола Влашич забил свой второй гол. После перерыва картина матча резко изменилась и голевой дубль оформил шведский форвард гостей Маркус Берг, поразивший ворота Игоря Акинфеева на 57-й и 60-й минутах игры. В оставшееся время гости провели немало опасных атак, но уйти от поражения не смогли. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч. Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Результаты остальных встреч 10-го тура: "Динамо" (Москва) - "Сочи" - 2:3, "Арсенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:1, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань) - 5:0, "Уфа" - "Спартак" (Москва) - 1:0, "Оренбург" - "Локомотив" (Москва) - 2:3, "Тамбов" - "Ростов" - 2:1, "Ахмат" (Грозный) - "Крылья Советов" (Самара) - 1:1.

Положение в лидирующей группе после 10 туров: "Зенит" - 23 очка, ЦСКА - 22, "Ростов" - 20, "Краснодар" - 20, "Локомотив" - 20.-0-