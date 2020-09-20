Московский ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко одолели в гостях "Уфу" с результатом 1:0 в матче 8-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный мяч в этой встрече забил хорватский полузащитник москвичей Кристиан Бистрович, отличившийся на 65-й минуте.

Тульский "Арсенал" принимал на своей арене гостей из "Сочи" и добился волевой победы со счетом 3:2. Белорусский полузащитник туляков Юрий Ковалев вышел на поле в стартовом составе, отдал голевую передачу при третьем взятии ворот и был заменен на 78-й минуте игры. Валерий Громыко вышел на замену на 37-й минуте матча.

Позже казанский "Рубин" примет московский "Спартак", а московский "Локомотив", за который выступает белорусский нападающий Виталий Лисакович, сыграет у себя дома с "Тамбовом". В понедельник, 21 сентября, московское "Динамо" встретится на своей арене с грозненским "Ахматом".

Ранее футболисты "Урала" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе в Екатеринбурге сыграли вничью с "Зенитом" из Санкт-Петербурга - 1:1. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, разгромил на своем поле подмосковные "Химки" со счетом 7:2.

Матч "Ростова" и волгоградского "Ротора", который тренирует белорус Александр Хацкевич, отменен.

Турнирное положение в российской премьер-лиге: "Зенит" - 17 очков (8 матчей), ЦСКА - 16 (8), "Сочи" - 15 (8), "Спартак" - 14 (7), "Краснодар" - 14 (8), "Динамо" - 11 (7), "Рубин" - 11 (7), "Ростов" - 11 (7), "Ахмат" - 10 (7), "Урал" - 10 (8), "Локомотив" - 9 (7), "Краснодар" - 14 (8), "Арсенал" - 8 (8), "Тамбов" - 7 (7), "Уфа" - 5 (8), "Химки" - 3 (8), "Ротор" - 2 (7).

Список лучших бомбардиров возглавляет эквадорский легионер "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший 6 мячей.-0-