Московский ЦСКА проиграл "Крыльям Советов" на старте чемпионата России

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко неудачно стартовал в футбольном чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче нового сезона российской премьер-лиги армейцы проиграли в Самаре местным "Крыльям Советов" с результатом 0:2. Оба мяча гости пропустили в начале второй половины встречи после ударов Александра Соболева - на 51-й минуте он открыл счет, а через 7 минут реализовал пенальти.
Чемпионы России футболисты "Зенита" в Санкт-Петербурге не без труда обыграли дебютанта элитного дивизиона "Тамбов" - 2:1.
Футболисты "Ростова" с таким же счетом переиграли на своем поле гостей из "Оренбурга", в котором выступает белорусский защитник Михаил Сиваков.
В Екатеринбурге местный "Урал" оказался сильнее "Уфы" - 3:2. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков на поле не выходил.
Московский "Спартак" только в компенсированное время домашнего поединка смог вырвать победу у еще одного новобранца премьер-лиги "Сочи" - 1:0.
С таким же счетом грозненский "Ахмат" у себя дома взял верх над "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.
Тульский "Арсенал" на своем поле разошелся миром с московским "Динамо" - 1:1.
Стартовый тур завершится 15 июля в Москве встречей "Локомотива" и казанского "Рубина".-0-
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