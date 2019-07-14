Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 июля 2019, Пн
+11°C
Переменная облачность EUR 2.2916
USD 2.0342
RUB 3.2269
Главное
"Славянский базар - 2019": Витебск принимает международный форум искусств
Культура
Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин
Экономика
Минобороны проработало доппредложения для повышения престижа срочной службы
Общество
Ковальчук: II Европейские игры стали вкладом в здоровье нации
Общество
ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Казахстанец набрал наибольший бал на конкурсе "Славянского базара"
00:11 Культура
Московский ЦСКА проиграл "Крыльям Советов" на старте чемпионата России
23:46 Спорт
ФОТОФАКТ: Балет на льду Санкт-Петербурга показал "Золушку" на фестивале в Витебске
23:20 Культура
Брестчане уступили минчанам в динамовском дерби чемпионате Беларуси
23:01 Спорт
Ливни нарушили работу аэропорта города Бургас в Болгарии
22:39 В мире
Ковальчук: II Европейские игры стали вкладом в здоровье нации
21:47 Общество
Прыгун Максим Недосеков завоевал золотую медаль ЧЕ (U-23) по легкой атлетике в Швеции
21:29 Спорт
Серб Новак Джокович в пятый раз выиграл Уимблдонский турнир
21:24 Спорт
СК России начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова
21:13 В мире
Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин
20:29 Экономика
В Украине разбился вертолет Ми-2
20:29 В мире
В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета
19:57 В мире
Молодежные звезды поделились на "Славянском базаре" своим рецептом популярности
19:08 Культура
Шесть золотых медалей выиграли белорусы на молодежном ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Чехии
19:05 Спорт
Сбой произошел в работе европейской спутниковой системы Galileo
18:59 Технологии
Новый рекорд установили на "Славянском базаре"
18:22 Культура
В Армении из-за камнепада на трассе погибли два человека
18:00 В мире
"Белавиа" откроет 15 июля авиарейс Минск-Мюнхен
17:33 Общество
Белорусские баскетболистки заняли 9-е место на юниорском ЧЕ
17:12 Спорт
ФОТОФАКТ: Команды Новополоцка и Минска победили в общем зачете чемпионата Беларуси по водным лыжам
16:48 Спорт
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Московский ЦСКА проиграл "Крыльям Советов" на старте чемпионата России

Спорт 14.07.2019 | 23:46

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко неудачно стартовал в футбольном чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче нового сезона российской премьер-лиги армейцы проиграли в Самаре местным "Крыльям Советов" с результатом 0:2. Оба мяча гости пропустили в начале второй половины встречи после ударов Александра Соболева - на 51-й минуте он открыл счет, а через 7 минут реализовал пенальти.

Чемпионы России футболисты "Зенита" в Санкт-Петербурге не без труда обыграли дебютанта элитного дивизиона "Тамбов" - 2:1.

Футболисты "Ростова" с таким же счетом переиграли на своем поле гостей из "Оренбурга", в котором выступает белорусский защитник Михаил Сиваков.

В Екатеринбурге местный "Урал" оказался сильнее "Уфы" - 3:2. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков на поле не выходил.

Московский "Спартак" только в компенсированное время домашнего поединка смог вырвать победу у еще одного новобранца премьер-лиги "Сочи" - 1:0.

С таким же счетом грозненский "Ахмат" у себя дома взял верх над "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

Тульский "Арсенал" на своем поле разошелся миром с московским "Динамо" - 1:1.

Стартовый тур завершится 15 июля в Москве встречей "Локомотива" и казанского "Рубина".-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
футбол
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2916 BYN 2.286 BYN 2.293 BYN
USD
2.0342 BYN 2.033 BYN 2.036 BYN
RUB
3.2269 BYN 3.218 BYN 3.229 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Беларуси планируется ввести сетевую подготовку на военных кафедрах вузов
Все видео

Фотоновости

Праздник дружбы Беларусь-Италия прошел в Минске
Все фото

Инфографика

Новые визовые правила "шенгена" Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Это праздник дружбы и взаимопонимания" - Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске"
Лукашенко отмечает положительные тенденции белорусско-французского взаимодействия
Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с жертвами при железнодорожной аварии
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь приветствует решение о повышении уровня диппредставительства Швейцарии до посольства
Кравченко: Франция остается важным партнером Беларуси в Европе и мире
Франция намерена развивать сотрудничество с Беларусью в сфере укрепления европейской стабильности - посол
Экономика
Фото из архива "Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему трубопроводов от грязной нефти
Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин
МАРТ скорректировал ассортиментные перечни товаров для торговых объектов
Происшествия
Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебск В Глубокском районе при опрокидывании легковушки пострадала водитель
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз немецкой посуды
Троих жителей Калинковичей задержали с амфетамином и марихуаной
Общество
Андрей Равков Минобороны проработало доппредложения для повышения престижа срочной службы
Ковальчук: II Европейские игры стали вкладом в здоровье нации
"Белавиа" откроет 15 июля авиарейс Минск-Мюнхен
Регионы
ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль
ФОТОФАКТ: Рекорд по поцелуям устанавливали в фестивальном Витебске
ФОТОФАКТ: Улица стрит-фуда открылась в Молодечно
Технологии
Фото из архива Гомельчане могут узнавать о плановых отключениях горячей воды при помощи специального виджета
Сбой произошел в работе европейской спутниковой системы Galileo
"Протон-М" с космической обсерваторией на борту стартовал с Байконура
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: День молодежи на "Славянском базаре"
Казахстанец набрал наибольший бал на конкурсе "Славянского базара"
ФОТОФАКТ: Балет на льду Санкт-Петербурга показал "Золушку" на фестивале в Витебске
В мире
Фото Геологической службы США Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии
Ливни нарушили работу аэропорта города Бургас в Болгарии
СК России начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова
Калейдоскоп
Боровская и Мерааи спели с уличными музыкантами
На аукцион Sotheby's впервые выставили раритетные кроссовки
В Бразилии обнаружили лилию возрастом 115 млн лет
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Хрю-хрю, или Как завалить кабана в квартире
Трезвый взгляд на дорогу
На пути к офицерским звездам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия