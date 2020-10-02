Московский ЦСКА сыграет с "Вольфсбергом", "Фейеноордом" и загребским "Динамо" в ЛЕ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты московского ЦСКА, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, попали в предварительную группу К вместе с австрийским "Вольфсбергом", нидерландским "Фейеноордом" из Роттердама и хорватским "Динамо" из Загреба.

Болгарский ЦСКА из Софии, который во втором квалификационном раунде обыграл борисовский БАТЭ (2:0), сыграет в квартете А, где его соперниками будут итальянская "Рома", швейцарский "Янг Бойз" из Берна и румынский "Клуж-Напока".

Еще один болгарский клуб "Лудогорец" из Разграда, победивший в плей-офф футболистов брестского "Динамо" (2:0), выступит в предварительной группе J вместе с английским "Тоттенхэмом" из Лондона, бельгийским "Антверпеном" и австрийским клубом ЛАСК из Линца.

Украинская "Заря" из Луганска в квартете G сыграет с английским "Лестером", греческим АЕКом из Афин и португальским "Порту".

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут с 22 октября по 10 декабря. Затем по две лучшие команды из 12 квартетов продолжат борьбу в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-