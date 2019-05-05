Московский ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в столичном дерби чемпионата России

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграли вничью с "Динамо" в домашнем поединке 27-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Армейцы открыли счет в середине первого тайма, но еще до перерыва динамовцы не только восстановили равновесие, но и вышли вперед - 2:1. Во второй половине игры футболисты ЦСКА сравняли счет и в концовке могли вырвать победу, но не реализовали свои голевые моменты - ничья 2:2.

Чемпионом России за 3 тура до финиша стал питерский "Зенит", сыгравший вничью 1:1 в Грозном с местным "Ахматом". Это пятое золото российского первенства для команды из Санкт-Петербурга. Главный конкурент зенитовцев московский "Локомотив" проиграл в Туле "Арсеналу" 0:2 и уже не сможет бороться за чемпионский титул.

Идущий третьим "Краснодар", не удержал выездную викторию в противостоянии с "Ростовом" - 1:1. Капитан краснодарцев белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч, а белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев, пропустивший много игр из-за травмы, вышел на замену на 68-й минуте матча.

Результаты остальных встреч 27-го тура: "Крылья Советов" (Самара) - "Уфа" - 1:1, "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва) - 0:1, "Рубин" (Казань) - "Оренбург" - 2:0, "Енисей" (Красноярск) - "Анжи" (Махачкала) - 3:1.

Положение в группе лидеров: "Зенит" - 58 очков, "Локомотив" - 49, "Краснодар" - 47, ЦСКА - 45, "Спартак" - 43, "Арсенал" - 42. Внизу турнирной таблицы "Енисей", у которого 19 очков, на балл больше у "Анжи".

Центральным поединком 28-го тура станет встреча "Зенита" и ЦСКА, которая состоится 12 мая в Санкт-Петербурге.