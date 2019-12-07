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07 декабря 2019, 18:51

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" в матче чемпионата России

Фото ТАСС
Фото ТАСС

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко не удержал победу над "Краснодаром" в гостевом матче 19-го тура футбольного чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме "армейцы" владели инициативой, результатом чего стал эффектный гол Ивана Облякова на 15-й минуте игры. После перерыва уже хозяева играли первым номером, и на 63-й минуте их форвард Ари заработал пенальти. Его удар с 11-метровой отметки голкипер Игорь Акинфеев парировал, но Ари сумел добить мяч в сетку - 1:1. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч.

Также сегодня футболисты "Тамбова" со счетом 3:0 разгромили "Оренбург" с белорусским голкипером Андреем Климовичем в составе.

Позже в Грозном местный "Ахмат" примет гостей из "Уфы".

Накануне лидер российской премьер-лиги "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге московское "Динамо" - 3:0. Еще один фаворит московский "Локомотив" играл в Туле с местным "Арсеналом" и неожиданно уступил с крупным результатом 0:4.

Заключительные встречи 19-го тура состоятся 8 декабря: "Спартак" (Москва) - "Ростов", "Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург), "Сочи - "Рубин" (Казань).

Положение в лидирующей группе российского первенства сейчас таково: "Зенит" - 45 очков (19 матчей), "Краснодар" - 35 (19), "Локомотив" - 34 (19), ЦСКА - 34 (19), "Ростов" - 31 (18). Внизу таблицы "Сочи", у которого 14 очков, по 18 баллов набрали "Рубин" и "Крылья Советов".-0-

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