Московский ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" в матче Лиги Европы

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграли вничью 1:1 с болгарским "Лудогорцем" из Разграда, и потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок в российской столице проходил на встречных курсах, команды много атаковали и на 66-й минуте форвард гостей Клаудиу Кешеру открыл счет. Пропустив мяч, армейцы не опустили руки и через 10 минут Федор Чалов сравнял результат. В другом матче группы Н венгерский "Ференцварош", за который выступает белорусский форвард Николай Сигневич, в Будапеште сыграл вничью и испанским "Эспаньолом" из Барселоны - 2:2. Положение команд после 5 туров: "Эспаньол" - 11, "Лудогорец" - 7, "Ференцварош" - 6, ЦСКА - 1.

В группе L казахстанская "Астана", за которую играет белорусский полузащитник Иван Маевский, после четырех поражений подряд набрала первые очки, одержав волевую викторию над английским "Манчестер Юнайтед" - 2:1. На 10-й минуте встречи в Нур-Султане капитан гостей Джесси Лингард открыл счет, а во второй половине хозяева сумели не только восстановить равновесие, но и вырвать победу. На 55-й минуте отличился Дмитрий Шомко, а еще через 7 минут защитник английской команды Ди'Шон Бернард отправил мяч в свои ворота. Голландский "Алкмаар" на своей арене уступал сербскому "Партизану" из Белграда 0:2, но в концовке сумел отыграться - 2:2. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, "Алмаар" - 9, "Партизан" - 5, "Астана" - 3.

Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе одолели на своем поле лидера группы С швейцарский "Базель" с минимальным преимуществом 1:0. В первом тайме команды редко угрожали воротам, а на 72-й минуте форвард хозяев Ари заработал пенальти и сам реализовал его. В другом сегодняшнем матче аутсайдер турецкий "Трабзонспор" у себя дома уступил испанскому "Хетафе" - 0:1. Положение команд: "Базель" - 10, "Краснодар" - 9, "Хетафе" - 9, "Трабзонспор" - 1.

В квартете I украинский клуб "Александрия" во Львове уступил немецкому "Вольфсбургу" - 0:1, а французский "Сент-Этьен" у себя дома разошелся миром с бельгийским "Гентом" - 0:0. Положение команд: "Гент" - 9, "Вольфсбург" - 8, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3.

Матчи последнего тура состоятся 12 декабря.

Путевки в 1/16 финала Лиги Европы досрочно завоевали "Алкмаар", "Лудогорец", "Базель", "Севилья", "Эспаньол", "Селтик" из Глазго, "Гент", "Вольфсбург" и "Манчестер Юнайтед".-0-