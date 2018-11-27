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Московский ЦСКА Виктора Гончаренко примет чешскую "Викторию" в футбольной Лиге чемпионов

Спорт 27.11.2018 | 08:55
Виктор Гончаренко. Фото ПФК ЦСКА
Виктор Гончаренко. Фото ПФК ЦСКА

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сегодня проведут предпоследний поединок группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре 5-го тура группы G подопечные белоруса примут на поле стадиона "Лужники" гостей из чешской "Виктории". В стартовом поединке группового этапа соперники встречались в Пльзени. После первой половины игры москвичи уступали 0:2. Однако во втором тайме армейцы перехватили инициативу и свели матч к ничьей 2:2.

В другом сегодняшнем поединке этого квартета сыграют фавориты - в итальянской столице "Рома" будет соперничать с мадридским "Реалом". Турнирное положение после 4-х туров: "Реал" - 9 очков, "Рома" - 9, ЦСКА - 4, "Виктория" - 1.

Донецкий "Шахтер", выступающий в группе F, сегодня сыграет в гостях у немецкого "Хоффенхайма". В первом круге эти соперники играли в Харькове и разошлись миром - 2:2. Французский "Лион" на своем поле сегодня встретится с английским "Манчестер Сити". Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 9, "Лион" - 6, "Хоффенхайм" - 3, "Шахтер" - 2.

Лидер квартета Е немецкая "Бавария" примет в Мюнхене португальскую "Бенфику", а в Афинах греческий АЕК сыграет с голландским "Аяксом". Турнирное положение: "Бавария" - 10, "Аякс" - 8, "Бенфика" - 4, АЕК - 0.

В группе Н итальянский "Ювентус" в Турине проэкзаменует испанскую "Валенсию", а английский "Манчестер Юнайтед" на своем поле будет соперничать со швейцарским клубом "Янг Бойз" из Берна. Турнирное положение: "Ювентус" - 9, "Манчестер Юнайтед" - 7, "Валенсия" - 5, "Янг Бойз" - 1.

В остальных группах встречи 5-го тура пройдут 28 ноября:

А - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Монако", "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Брюгге" (Бельгия). Турнирное положение: "Боруссия" - 9, "Атлетико" - 9, "Брюгге" - 4, "Монако" - 1.

В - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Интер" (Милан, Италия), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Барселона" (Испания). Турнирное положение: "Барселона" - 10, "Интер" - 7, "Тоттенхэм" - 4, ПСВ - 1. "Барселона" уже обеспечила себе выход в 1/8 финала.

С - "Наполи" (Италия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия). Турнирное положение: "Ливерпуль" - 6, "Наполи" - 6, "Пари Сен-Жермен" - 5, "Црвена Звезда" - 4.

D - "Порту" (Португалия) - "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия), "Локомотив" (Москва, Россия) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция). Турнирное положение: "Порту" - 10, "Шальке" - 8, "Галатасарай" - 4, "Локомотив" - 0.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат выступление в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиге Европы.-0-

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Лига чемпионов, футбол
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