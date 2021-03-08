8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московское "Динамо" обыграло "Северсталь" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе команды, которую возглавляет экс-наставник сборной Беларуси Владимир Крикунов отличились Андрей Сергеев, оформивший хет-трик, а также Дмитрий Яшкин и Магнус Пяярви-Свенссон. У проигравших одна из шайб на счету игрока сборной Беларуси Владислава Кодолы. Еще одно взятие ворот записал на свой счет Егор Морозов.

Стоит отметить, что Андрей Сергеев стал вторым защитником, оформившим хет-трик в плей-офф КХЛ. Ранее это удавалось игроку ярославского "Локомотива" Даниэлю Чернквисту в 2011 году. Таким образом, счет в серии - 3:1 в пользу москвичей.

Добился победы в гостях и омский "Авангард", игроки которого во втором овертайме обыграли екатеринбургский "Автомобилист" – 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0). В составе "Авангарда" дублем отметился Илья Ковальчук. Еще по одной шайбе забросили Рид Буше и Иржи Секач.

У проигравших голевые атаки завершали Никита Трямкин и Брукс Мэйсек. "Авангард" также ведет в серии со счетом 3:1.

В споре казахстанского "Барыса" и магнитогорского "Металлурга", дружина из Нур-Султана была сильнее – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). На голы Мэттью Фрэттина, Джесси Блэкера, Романа Старченко и Кирилла Панюкова гости ответили шайбами Николая Прохоркина и Николая Голдобина. Счет в серии до четырех побед стал равным – 2:2.

Пятые матчи с участием данных команд пройдут 10 марта в Москве, Балашихе и Магнитогорске.-0-