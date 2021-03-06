6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московское Динамо обыграло "Северсталь" в матче плей-офф чемпионата КХЛ. Команда из столицы России добилась своего в овертайме – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

В составе дружины, которую возглавляет экс-главный тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов отличились Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Тарасов. За коллектив из Череповца шайбу забросил Якоб Берглунд. Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Динамо".

Екатеринбургский "Автомобилист" обыграв омский "Авангард" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) сократил разрыв в противоборстве с сибиряками. У уральцев взятия ворот на свой счет записали Станислав Бочаров и Георгий Белоусов, а у гостей отличился Александр Хохлачев, который сыграл свой 300-й матч в лиге. Счет в серии стал 2:1 в пользу "Авангарда".

И наконец, в еще одном матче дня игроки магнитогорского "Металлурга" обыграли в Нур-Султане казахстанский "Барыс". Хозяева вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Якоба Лильи. Однако "барсы" не удержали свое преимущество пропустив на 24-й и 27-й минутах шайбы в исполнении Николая Голдобина и Егора Мартынова соотвественно.

Счет в серии стал 2:1 в пользу "Металлурга".

Четвертые матчи серии плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина данные команды проведут в Череповце, Екатеринбурге и Нур-Султане 8 марта.-0-