Московское "Динамо" обыграло "Северсталь" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ

2 марта /Корр. БЕЛТА/. В Континентальной хоккейной лиге сегодня состоялись первые поединки стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина. В Москве местное "Динамо" обыграло "Северсталь" со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч носил упорный характер, обе команды не горели желанием уступать сопернику. В итоге судьба поединка решилась в пользу команды экс-тренера сборной Беларуси Владимира Крикунова благодаря голу Дмитрия Яшкина. Чешский хоккеист российского происхождения отличился на 23-й минуте. В дальнейшем, как динамовцы, так и их оппоненты имели немало шансов для того, чтобы изменить счет на табло, однако вратари ошибок не допускали.

Проводящий на подмосковной арене в Балашихе домашние поединки омский "Авангард" не оставил шансов "Автомобилисту" из Екатеринбурга. Гости с Урала были обыграны со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В пользу сибиряков, которые со старта начали осаду ворот соперников, бросая из любых положений и навязывая силовой хоккей на каждом участке льда, дело решили Сергей Толчинский, Оливер Каски и Кирилл Семенов.

Отметим также игру вратаря "ястребов" Игоря Бабкова, который отразил 22 броска соперников и оформил пятый в карьере "шатаут" в плей-офф КХЛ.

В Магнитогорске также были сильнее хозяева льда. "Металлург" в уверенном стиле обыграл казахстанский "Барыс" - 7:4 (1:3, 4:1, 2:0). У "огненных лис" по два гола на свой счет записали Егор Яковлев и Николай Голдобин. Еще по разу отличились Егор Коробкин, Сергей Мозякин и Николай Прохоркин. За казахстанский клуб забрасывали Кирилл Панюков, Роман Старченко, Даррен Диц и Филип Вароне.

Вторые матчи серий до четырех побед первого раунда плей-офф чемпионата КХЛ состоятся 4 марта в Москве, Балашихе и Магнитогорске.-0-