Московское "Динамо" разгромило футболистов "Химок" и вышло в лидеры чемпионата России

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухмесячного перерыва возобновились игры футбольного чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА. В первом поединке 19-го тура московское "Динамо" разгромило на выезде аутсайдеров футболистов подмосковных "Химок" со счетом 3:0 и вышло на первое место в турнирной таблице. Футболисты "Нижнего Новгорода" одолели "Урал" из Екатеринбурга с минимальным перевесом в счете - 1:0. Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". Футболисты "Сочи" примут на своей арене тульский "Арсенал". Завтра в Грозном местный "Ахмат" будет соперничать с гостями из "Уфы". В понедельник, 28 февраля, действующий чемпион страны "Зенит" примет в Санкт-Петербурге казанский "Рубин", в который недавно перешел 24-летний белорусский нападающий Виталий Лисакович, выступавший ранее в московском "Локомотиве". Еще два поединка 19-го тура перенесены на неопределенный срок: "Ростов" - "Крылья Советов" (Самара), "Краснодар" - "Локомотив". Состав ростовчан этой зимой пополнил 29-летний белорусский полузащитник Александр Селява из минского "Динамо", в самарском клубе выступает 20-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа, цвета краснодарской команды защищает его 34-летний коллега по амплуа Александр Мартынович, а в "Локомотиве" играет белорусский полузащитник Кирилл Зинович, которому 5 марта исполнится 19 лет. Положение в лидирующей группе после 18 туров: "Динамо" - 39 очков (19 матчей), "Зенит" - 38 (18), "Сочи" - 31 (18), ЦСКА - 30 (18), "Краснодар" - 29 (18), "Локомотив" - 28 (18). Внизу турнирной таблицы "Химки" - 14 очков, 16 баллов имеет "Уфа". Список лучших бомбардиров возглавляет 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!