Москва сожалеет о лишении Минска чемпионата мира по хоккею в 2021 году

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кремль с сожалением воспринял решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Беларусь права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", - сказал Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия со своей стороны с IIHF находится в конструктивных отношениях. "Мы намерены и дальше эти отношения поддерживать и развивать", - подчеркнул он.

Что касается того, будет ли Россия предлагать IIHF провести чемпионат на ее территории, Дмитрий Песков заметил, что пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея. "Все-таки это та организация, которая принимает решения", - заметил он.

Международная федерация хоккея на льду объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в этом году.

ЧМ-2021 решили перенести из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске, сказано в заявлении IIHF. В федерации отметили, что совет IIHF рассмотрит статус Латвии как одного из организаторов предстоящего чемпионата и изучит возможность провести первенство только в этой стране.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

Организаторы чемпионата из Беларуси получат компенсации из-за лишения права провести первенство. Это предусмотрено контрактом с IIHF. Точная сумма компенсаций пока не определена.-0-