"Мотор" победил "Нант" в гандбольной Лиге чемпионов

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты запорожского "Мотора" одержали шестую победу подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем девятом поединке предварительной группы В чемпионы Украины обыграли на своей арене французский "Нант" с минимальным перевесом в счете - 29:28. Лучшим снайпером в составе победителей стал белорусский гандболист Вячеслав Бохан, забросивший 9 мячей. Борис Пуховский пять раз поразил ворота французской команды, в активе Максима Бабичева один гол.

Положение команд в этой группе сейчас таково: "Барселона" (Испания) - 16 очков (8 матчей), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (8), "Мотор" - 12 (9), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Киль" (Германия) - 7 (8), "Нант" - 4 (7), "Целе" (Словения) - 2 (8), "Загреб" - 0 (7).

В предварительной группе А положение команд: "Фленсбург" (Германия) - 13 очков (8 матчей), "Кельце" (Польша) - 13 (8), "Мешков Брест" (Беларусь) - 9 (9), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 6 (6), "Порту" (Португалия) - 6 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (6), "Эльверум" - 4 (8), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (5).

Свой следующий поединок чемпион Беларуси "Мешков Брест" проведет 10 февраля 2021 года на своей арене против одного из лидеров группы - польского "Кельце", в котором играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.-0-