Мозырь и Бобруйск примут перенесенные матчи футбольного чемпионата Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся два перенесенных матча, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 13.00 на поле мозырского стадиона "Юность" футболисты местной "Славии" в отложенном поединке 18-го тура примут брестское "Динамо". На прошлой неделе эти команды одержали гостевые победы. Мозыряне обыграли в Гродно футболистов "Немана" - 2:1, а брестчане с таким же результатом победили "Минск". В первом круге нынешнего первенства брестские динамовцы выиграли у "Славии" на своем поле также со счетом 2:1.

Сегодня в матче 25-го тура бобруйская "Белшина" на своем поле сыграет с солигорским "Шахтером" (начало в 15.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В минувший уик-энд "Белшина" в игре 27-го тура уступила в Минске столичному "Динамо" - 1:3, а солигорчане одолели на выезде минский "Энергетик-БГУ" со счетом 2:1. В поединке первого круга в Солигорске футболисты "Шахтера" разгромили бобруйчан с результатом 4:0.

В воскресенье, 1 ноября, в Молодечно минский "Энергетик-БГУ" проведет отложенный поединок 23-го тура против "Слуцка".

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 53 очка (27 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 49 (26), "Неман" (Гродно) - 47 (27), "Динамо" (Брест) - 47 (26), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 47 (27), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Ислочь" (Минский район) - 44 (27), "Рух" (Брест) - 40 (27), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35 (26), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (27), "Славия" (Мозырь) - 31 (25), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (26), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (25), "Смолевичи" - 14 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей.

Расписание матчей 28-го тура:

6 ноября

"Ислочь" - "Минск", "Витебск" - "Рух";

7 ноября

"Смолевичи" - "Неман", "Слуцк" - "Городея", "Динамо" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер" - БАТЭ;

8 ноября

"Белшина" - "Энергетик-БГУ", "Славия" - "Динамо" (Минск).-0-