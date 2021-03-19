Мозырь и Минск примут первые встречи 2-го тура футбольного чемпионата Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые встречи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Славии" примут в Мозыре гостей из жодинского "Торпедо-БелАЗа" (начало в 18.00). В стартовом туре обе команды потерпели поражения в гостевых матчах: мозыряне уступили "Ислочи" со счетом 0:1, а жодинцы крупно проиграли минскому "Динамо" - 0:3.

Во втором сегодняшнем поединке "Ислочь" на поле ФК "Минск" встретится с новичком элитного дивизиона "Сморгонью". В своем первом матче сморгонская дружина потерпела разгромное поражение в Минске от столичного "Энергетика-БГУ" - 0:3.

Центральный матч этого тура состоится 20 марта в Бресте: местное "Динамо" примет борисовский БАТЭ. Также в субботу "Энергетик-БГУ" сыграет на своем поле с чемпионом страны солигорским "Шахтером", "Витебск" у себя дома встретится с минским "Динамо", а футболисты "Минска" примут брестский "Рух".

Программа второго тура завершится в воскресенье, 21 марта, двумя встречами: "Слуцк" - "Неман" (Гродно), "Гомель" - "Спутник" (Речица).-0-