21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырь и Наровля примут чемпионат Беларуси и Олимпийские дни молодежи по шоссейным велогонкам, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович.

Соревнования стартуют 23 июля смешанной командной эстафетой национального чемпионата, а завершатся 26 июля двумя групповыми гонками у женщин и мужчин. Борьба за награды развернется в трех возрастных категориях: юниоры и юниорки, молодежь до 23 лет и взрослые спортсмены.

На трассы выйдут велогонщики Минска и сборные команды всех областей Беларуси. Среди участников состязаний будут чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, II Европейских игр - Евгений Королек, Татьяна Шаракова, Анна Терех и другие известные белорусские велосипедисты. Всего ожидается участие более 200 спортсменов.

Организаторами соревнований являются Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация велосипедного спорта, Гомельский облисполком, Мозырский и Наровлянский райисполкомы.-0-