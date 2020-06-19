Мозырь и Слуцк примут матчи 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре и Слуцке сегодня состоятся первые матчи 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты мозырской "Славии" в 17.00 начнут поединок со "Смолевичами". Обе команды в предыдущем туре потерпели гостевые поражения: мозыряне уступили в Минске динамовцам (0:1), а их сегодняшние соперники проиграли в Гродно местному "Неману" (0:2).

Во втором матче футболисты "Слуцка" примут на своем поле гостей из "Немана" (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На прошлой неделе "Слуцк" крупно проиграл на выезде "Городее" (0:3).

Еще три встречи пройдут в субботу, 20 июня: "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) - "Городея", "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной "Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье "Витебск" у себя дома встретится с "Минском", а в Солигорске "Шахтер" примет футболистов брестского "Руха".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 27 очков (13 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Энергетик-БГУ" - 22 (13), "Динамо" (Брест) - 22 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (13), "Неман" - 20 (12), "Динамо" (Минск) - 19 (13), "Ислочь" - 19 (13), "Слуцк" - 18 (13), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 15 (13), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (13), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (12), "Белшина" - 6 (13).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-