Мозырь и Солигорск примут матчи футбольного чемпионата Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырь и Солигорск сегодня примут очередные матчи десятого тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевого поражения от солигорского "Шахтера" (0:2) мозырская "Славия" намерена набрать зачетные очки в домашней встрече с "Городеей", которая не выигрывает уже в четырех турах подряд. На прошлой неделе городейцы уступили на выезде жодинским "торпедовцам" (1:3).

Футболисты "Шахтера" примут на своем поле аутсайдера нынешнего первенства бобруйскую "Белшину". Бобруйчане пока не одержали ни одной победы, в прошлом туре у себя дома они сыграли вничью с "Витебском" (1:1).

Результаты стартовых игр 10-го тура: "Динамо (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:1.

Заключительные поединки этого тура пройдут 23 мая: "Слуцк" - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Витебск" - "Динамо" (Минск). Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест), "Рух" - по 13, "Динамо" (Минск), "Витебск" - 12, "Городея", "Славия", "Неман" - по 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-