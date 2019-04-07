Мозырская "Славия" уступила жодинским торпедовцам в чемпионате Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные матчи второго тура проходят на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Мозыре футболисты местной "Славии" принимали жодинское "Торпедо-БелАЗ" и уже в первом тайме пропустили два мяча. Причем оба гола забили сербские легионеры автозаводцев - Стефан Букорач и Марко Обрадович. После перерыва хозяева сократили разрыв пенальти, который реализовал Максим Слюсар. В итоге торпедовцы выиграли со счетом 2:1.

В последнем поединке сегодняшнего игрового дня брестское "Динамо" сыграет на своем поле с могилевским клубом "Дняпро".

Результаты остальных игр второго тура: "Слуцк" - "Гомель" - 0:6, "Энергетик-БГУ" (Минск) - БАТЭ (Борисов) - 0:4, "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:3, "Торпедо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 0:0, "Городея" - "Витебск" - 1:1.-0-