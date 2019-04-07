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Мозырская "Славия" уступила жодинским торпедовцам в чемпионате Беларуси

Спорт 07.04.2019 | 17:54
Фото ФК "Славия"
Фото ФК "Славия"
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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные матчи второго тура проходят на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Мозыре футболисты местной "Славии" принимали жодинское "Торпедо-БелАЗ" и уже в первом тайме пропустили два мяча. Причем оба гола забили сербские легионеры автозаводцев - Стефан Букорач и Марко Обрадович. После перерыва хозяева сократили разрыв пенальти, который реализовал Максим Слюсар. В итоге торпедовцы выиграли со счетом 2:1.

В последнем поединке сегодняшнего игрового дня брестское "Динамо" сыграет на своем поле с могилевским клубом "Дняпро".

Результаты остальных игр второго тура: "Слуцк" - "Гомель" - 0:6, "Энергетик-БГУ" (Минск) - БАТЭ (Борисов) - 0:4, "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:3, "Торпедо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 0:0, "Городея" - "Витебск" - 1:1.-0-

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Теги
БАТЭ, ФК Динамо-Минск, ФК Шахтер, футбол, чемпионат Беларуси
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