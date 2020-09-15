15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырская "Жемчужина Полесья" вышла в финал чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Михаила Коваленко в трех партиях обыграли могилевский "Коммунальник-МГУ" - 3:0 (25:19, 25:18, 25:13). Все три партии прошли примерно по одному сценарию. Более мощная мозырская дружина ближе к середине сета добивалась комфортной для себя разницы в счете и спокойно доводила его до победного конца. Команда из гомельской области превзошла своих конкуренток в большинстве компонентов игры и заслуженно отпраздновала викторию. Соперник "жемчужинок" определится сегодня в противоборстве "Минчанки" и брестского "Прибужья".

Вход для болельщиков на трибуны "Чижовка-Арены" во время матчей не ограничен. Также организована прямая трансляция с места событий. В целях борьбы с распространением коронавируса организаторы просили болельщиков надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд было принято исполнительным комитетом Белорусской федерации волейбола в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту, решающая стадия состязаний проходит в формате "Финала четырех". Решающие поединки за бронзовые и золотые медали пройдут 16 сентября. В 10.00 начнется спор за третье место. Начало чемпионского матча назначено на 13.00. Все игры принимает столичный спорткомплекс "Чижовка-Арена". -0-