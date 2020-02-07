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07 февраля 2020, 17:23

МТС собрал команду для участия в Minsk Triathlon 2020

Фото из архива
Фото из архива

Команда МТС из сотрудников компании примет участие в Minsk Triathlon 2020. Масштабный спортивный турнир состоится 21 июня 2020 года. В сборной оператора — 12 человек, они уже приступили к тренировкам.

В этом году Minsk Triathlon 2020 планирует собрать рекордное количество участников — 2 тысячи спортсменов. Соревнования пройдут под слоганом "Стань собой!". В программе — три этапа по разным видам спорта: плавание, велогонка и бег. Каждый участник может выбрать удобный формат эстафет: преодолеть этапы в командной или индивидуальной борьбе. Партнером самой сложной дистанции — 1/2 Ironman — выступила компания МТС.

Всего на Minsk Triathlon 2020 будет три дистанции:

1/2 "Ironman" (1900 м плавание + 90 км велогонка + 21 км бег);

1/4 "Ironman" (950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег);

1/8 "Ironman" (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег).

Гонка начнется на пляже Минского моря (база Белорусской федерации парусного спорта), после заплыва участники проедут на велосипедах по проспекту Победителей до Дворца спорта, где в режиме нон-стоп нужно будет пробежать до финиша.

"МТС традиционно поддерживает различные спортивные события в стране. В этот раз мы гордимся тем, что выступаем генеральным партнером соревнований по триатлону в Минске, которые позволят объединить вокруг спорта профессионалов и тех, кто хочет попробовать свои силы и с пользой и настроением провести время. Для нашей компании спорт — это тоже уже традиция. В каждом из регионов у нас есть собственные футбольные команды, в том числе женская, проходят соревнования между регионами и в рамках группы компаний. В МТС есть мастера и кандидаты спорта, наши сотрудники регулярно принимают участие в городских и районных соревнованиях. А в этом году мы решили собрать свою команду для участия в триатлоне. Соревноваться с именитыми спортсменами, конечно, будет сложно, но побить собственные рекорды мы точно намерены", — подчеркнул руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

"Эмоции участников на финише — главное для организаторов. В жизни бывает не так много моментов, когда человек может почувствовать себя абсолютным победителем над главным соперником — самим собой. Мы созданы для борьбы и должны давать выход эмоциям, совершенствовать физическую форму, узнавать и расширять границы своих возможностей", — отмечает организатор Дмитрий Толкачев, многократный чемпион Беларуси по триатлону.

В феврале для всех атлетов проведут 10 бесплатных открытых тренировок. Для спортсменов организаторы Minsk Triathlon 2020 предусмотрели экипировку.

Стать участником Minsk Triathlon 2020 и получить более подробную информацию можно по ссылке.

Справка:

Триатлон — олимпийский вид спорта. Спортсменов этой дисциплины называют IRONMAN — "железный человек".

Организаторы Minsk Triathlon 2020:

"Клуб триатлона "Тристайл", Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Миноблисполком, "Велосипедный клуб Минск".

Генеральный партнер — СООО "Мобильные ТелеСистемы"

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