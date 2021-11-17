Мугуруса и Контавейт пробились в финал итогового турнира WTA

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканской Гвадалахаре определились финалистки итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В испанском полуфинале Гарбинье Мугуруса (5-й номер мирового рейтинга) уверенно переиграла в двух партиях Паулу Бадосу (10) - 6:3, 6:3.

Соперницей Мугурусы в решающем поединке будет эстонская теннисистка Анетт Контавейт (8), которая во втором полуфинальном матче обыграла гречанку Марию Саккари (6) - 6:1, 3:6, 6:3.

Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, впервые игравшая в итоговом турнире WTA, не смогла выйти из предварительной группы. Лучшая белорусская теннисистка сначала уступила Пауле Бадосе - 4:6, 0:6, потом одолела польскую теннисистку Игу Свентек (9) - 2:6, 6:2, 7:5, а в решающем матче за выход в полуфинал в упорнейшей борьбе проиграла Марии Саккари - 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 3:6.

В первом полуфинале парного разряда чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова одолел американо-нидерландский тандем Николь Меличар-Мартинес / Деми Схюрс - 3:6, 6:3, 10:6.

Во второй встрече за попадание в финал бельгийка Элизе Мертенс и Се Шувэй из Китайского Тайбэя взяли верх над японской парой Сюко Аояма / Ена Шибахара - 6:2, 6:2.

Финальные матчи состоятся в ночь со среды на четверг по белорусскому времени.

Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составляет $5 млн.

В 2019 году победительницей женского итогового турнира, который принимал китайский Шэньчжэнь, стала нынешний лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, обыгравшая в финале украинскую теннисистку Элину Свитолину. В прошлом году соревнования лучших теннисисток планеты были отменены из-за пандемии COVID-19. Больше всех итоговый турнир WTA выигрывала чешка Мартина Навратилова, в активе которой 8 побед. По пять титулов у немки Штеффи Граф и американки Серены Уильямс. В 2011 году белоруска Виктория Азаренко добралась до финала, в котором уступила чешской теннисистке Петре Квитовой.-0-