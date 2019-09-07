Мужская и женская сборные Беларуси прекратили борьбу за медали командного ЧЕ по настольному теннису

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женские сборные Португалии и Румынии пробились в финал командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит во французском Нанте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале португальские спортсменки победили команду Венгрии со счетом 3:1. Румынки с таким же результатом переиграли польскую команду. Белорусская сборная не смогла выйти в плей-офф, проиграв на групповой стадии командам Венгрии (0:3) и Бельгии (1:3).

В мужском турнире сборная Беларуси также не смогла пробиться в число соискателей наград. В своей группе белорусы обыграли команду Люксембурга (3:0), но уступили Англии (1:3). Борьбу за медали сегодня продолжат пары полуфиналистов: Португалия - Швеция, Германия - Франция.

Мужская сборная Беларуси по настольному теннису победила Люксембург на старте командного ЧЕ В первом матче предварительной группы 6 Владимир Самсонов, Павел Платонов и Александр Ханин разгромили команду Люксембурга с сухим счетом 3:0.

Победители командного континентального первенства определятся 8 сентября.-0-

Фото Европейского союза настольного тенниса