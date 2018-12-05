Мужская индивидуальная гонка на этапе КМ по биатлону в Поклюке из-за тумана перенесена на 6 декабря

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская индивидуальная гонка на первом этапе КМ по биатлону в словенской Поклюке, которая должна была начаться сегодня в 16.15 по белорусскому времени, из-за сильного тумана перенесена на завтра.
Видимость на огневом рубеже не позволяла начать гонку вовремя, ее старт был сперва отложен на 20 минут, а затем и вовсе перенесен. По словам пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), старт мужской индивидуалки на 20 км назначен на 12.15 по белорусскому времени.
Отметим, что в четверг 6 декабря в Поклюке должны провести также женскую индивидуальную гонку на 15 км (начало - в 16:15).-0-
Фото Дениса Костюченко
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