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Мужская индивидуальная гонка на этапе КМ по биатлону в Поклюке из-за тумана перенесена на 6 декабря

Спорт 05.12.2018 | 16:37
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская индивидуальная гонка на первом этапе КМ по биатлону в словенской Поклюке, которая должна была начаться сегодня в 16.15 по белорусскому времени, из-за сильного тумана перенесена на завтра.

Видимость на огневом рубеже не позволяла начать гонку вовремя, ее старт был сперва отложен на 20 минут, а затем и вовсе перенесен. По словам пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), старт мужской индивидуалки на 20 км назначен на 12.15 по белорусскому времени.

Старший тренер мужской команды Олег Рыженков
Старший тренер мужской команды Олег Рыженков

Антон Смольский
Антон Смольский

Максим Воробей
Максим Воробей

Роман Елётнов
Роман Елётнов

Отметим, что в четверг 6 декабря в Поклюке должны провести также женскую индивидуальную гонку на 15 км (начало - в 16:15).-0-

Фото Дениса Костюченко

Расписание и результаты этапов Кубка мира по биатлону-2018/2019

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