Мужская команда ХК "Минск" заняла 3-е место на Кубке клубных команд Европы по индор-хоккею

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда ХК "Минск" заняла третье место в розыгрыше Кубка клубных команд Европы по индор-хоккею. Турнир проходил 14-16 февраля в Познани (Польша), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

В состязаниях выступили восемь лучших клубных команд Европы, которые были разделены на две группы. Минчане попали в группу А, в которой их соперниками стали шведский "Партиль", познанский "Грюнвальд" и "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга. В квартете В встречались бельгийский "Роял Уайт Стар", "Дер Альстер" из Германии, австрийский "Арминен" и испанский "Комплитенс".

На групповой стадии турнира столичные хоккеисты заняли второе место, выиграв у "Партиля"- 8:3 и у "Динамо-Строителя" - 4:1 и уступив "Грюнвальду" - 2:4. В полуфинале белорусский клуб проиграл австрийскому "Арминену" со счетом 2:3 и стал участником спора за третье место против соперников по групповому этапу из Познани. Минчане смогли победить со счетом 4:3 и стать бронзовыми медалистами состязаний.

В аналогичных стартах женских дружин, которые принимала нидерландская Гаага с 14 по 16 февраля, ХК "Минск" занял четвертое место.

На групповом этапе белорусская команда добилась победы над россиянками из "Динамо-Электростали" - 4:1. Сыграла вничью с австрийским "Арминеном" - 2:2 и уступила немецкому "Дюссельдорфу" - 0:5.

В полуфинале минская дружина была вынуждена признать превосходство нидерландского АДЭ - 3:6, а в решающей встрече за бронзу уступить украинской "Сумчанке" - 3:6.-0-