Мужская команда "Минск" выиграла Кубок Содружества по индор-хоккею

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда "Минск" стала победителем второго Кубка Содружества по индор-хоккею, обыграв в решающей встрече "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга со счетом 5:2, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации хоккея на траве.
Матч состоялся в подмосковной Электростали. Голами в составе белорусской команды отметились Евгений Михейчик, Дмитрий Луппа, Владислав Белоусов, дубль в активе Ивана Луцевича.
Поединок за почетный трофей между белорусским и российским клубами стал открытием турнира по индор-хоккею "Подмосковные вечера", который пройдет 7-9 декабря в Электростали. В этом году в нем примут участие шесть женских и шесть мужских команд из Беларуси, Казахстана и России. В турнире среди женщин сыграют три белорусских клуба: ХК "Минск", гродненский "Ритм" и смолевичская "Виктория". Мужчины представлены минской командой и брестским "Строителем".-0-
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