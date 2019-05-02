Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве потерпела три поражения в квалификации к Олимпиаде

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве потерпела три поражения во втором этапе квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях, которые проходят в Куала-Лумпуре (Малайзия), подопечные Сергея Дроздова уступили Австрии - 0:6, Уэльсу - 1:2 (гол у белорусов в активе Владислава Белоусова) и Канаде - 2:6 (Вадим Бондарчук и Игорь Егощенков). Таким образом, в группе А они заняли четвертое место.

В группе В первое место заняли итальянцы, опередившие Малайзию, Китай и Бразилию. В утешительном матче за 7-е место белорусские хоккеисты сыграют с южноамериканцами. Эта встреча состоится 2 мая. В полуфинале за право продолжить отбор на Олимпийские игры в Токио сыграют Италия - Канада, Австрия - Малайзия. Две лучшие команды по итогам турнира в Куала-Лумпуре выйдут в следующий этап квалификации.

Мужская сборная Беларуси ранее не участвовала в главных стартах четырехлетия. -0-