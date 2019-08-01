Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла французам на чемпионате Европы в дивизионе В

Во время матча. Фото EHF

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве уступила французской команде со счетом 1:3 на чемпионате Европы в дивизионе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в составе белорусов в ворота соперников забил Владислав Белоусов. Ранее подопечные Сергея Дроздова сыграли вничью с Чехией (1:1) и потерпели поражение от Польши - 0:4.

Сборная Беларуси заняла четвертое место в группе и поборется в утешительном турнире за право остаться в дивизионе B чемпионата Европы.

Следующий матч национальная команда проведет 2 августа против сборной Украины, а 3-го сыграет с итальянцами.

В полуфинале чемпионата Европы во втором дивизионе 2 августа сыграют Россия - Польша, Франция - Австрия. Финал турнира состоится 3 августа.

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве завершает тренировочный сбор в Минске. Спортсменки выступят в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы с 16 по 25 августа в бельгийском Антверпене. Их соперницами станут команды Англии, Германии, Ирландии.-0-