Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла французам на чемпионате Европы в дивизионе В

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве уступила французской команде со счетом 1:3 на чемпионате Европы в дивизионе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный гол в составе белорусов в ворота соперников забил Владислав Белоусов. Ранее подопечные Сергея Дроздова сыграли вничью с Чехией (1:1) и потерпели поражение от Польши - 0:4.
Сборная Беларуси заняла четвертое место в группе и поборется в утешительном турнире за право остаться в дивизионе B чемпионата Европы.
Следующий матч национальная команда проведет 2 августа против сборной Украины, а 3-го сыграет с итальянцами.
В полуфинале чемпионата Европы во втором дивизионе 2 августа сыграют Россия - Польша, Франция - Австрия. Финал турнира состоится 3 августа.
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве завершает тренировочный сбор в Минске. Спортсменки выступят в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы с 16 по 25 августа в бельгийском Антверпене. Их соперницами станут команды Англии, Германии, Ирландии.-0-
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