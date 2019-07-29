Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла Польше на старте ЧЕ во Франции

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла сборной Польши на старте чемпионата Европы в дивизионе Б, матчи которого проходят во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча завершилась со счетом - 0:4. Подопечные Сергея Дроздова дважды пропустили после розыгрыша штрафного углового и с игры. Второй матч в группе B сборная, составленная из игроков брестского "Строителя" и "Минска", проведет против Чехии 30 июля в 17.45, а завершит групповой этап игрой против Франции 31 июля.
В группе А выступают команды России, Италии, Австрии и Украины. В первом туре россияне нанесли поражение итальянцам - 3:1, а Украина уступила Австрии - 0:2.
Две лучшие команды из каждой группы сыграют в полуфинале чемпионата Европы.
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве проводит тренировочный сбор в Минске и сыграла два товарищеских матча с командой Украины, одержав победы - 3:1, 4:1.
Белорусские хоккеистки выступят в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы с 16 по 25 августа в бельгийском Антверпене. Соперницами нашей команды станут команды Англии, Германии, Ирландии.-0-
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