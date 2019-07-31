Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью с Чехией на ЧЕ в дивизионе В

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью с Чехией со счетом 1:1 на чемпионате Европы в дивизионе В во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события развернулись в конце матча. На 52-й минуте Евгений Михейчик вывел белорусов вперед, но спустя пять минут Мартин Земан сравнял счет на табло. В другой встрече второго тура в группе В Польша уступила Франции - 1:2.

Турнирное положение: Франция - 6 очков (2 матча), Польша - 3 (2), Беларусь - 1 (2), Чехия - 1 (2).

В группе А выступают команды России, Италии, Австрии и Украины. Во втором туре россияне сыграли вничью с австрийцами - 2:2, а Украина уступила Италии - 3:5. Сборные России и Австрии имеют по четыре очка, Италия - 3, Украина после проведенных матчей очков не набрала.

Две лучшие команды из каждой группы сыграют в полуфинале чемпионата Европы.-0-