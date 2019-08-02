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Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве уступила украинцам на чемпионате Европы

Спорт 02.08.2019 | 13:05

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве в дивизионе Б уступила команде Украины со счетом 0:1 на чемпионате Европы, который проходит во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды ведут борьбу за право остаться в этом классе. После группового этапа белорусские и украинские хоккеисты не смогли пробиться в полуфинал турнира. Единственный гол в прошедшем матче был забит на 43-й минуте - точным ударом отличился Максим Онофриюк.

За право остаться в дивизионе Б подопечные Сергея Дроздова поборются 3 августа в матче с Италией.

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы с 16 по 25 августа в бельгийском Антверпене. Их соперницами в группе станут команды Англии, Германии, Ирландии.-0-

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Теги
хоккей на траве, чемпионат Европы
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