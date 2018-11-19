Мужская сборная Беларуси по керлингу одержала две победы на ЧЕ в Таллине

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу одержала две победы на старте чемпионата Европы в дивизионе Б в Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда в составе Павла Петрова, Евгения Тамковича, Дмитрия Рудницкого, Алексея Смотрина и скипа (капитана) Ильи Шоломицкого в первом туре в группе В была сильнее Дании - 8:7, которой ранее наша сборная на крупных турнирах дважды уступила. Далее последовало поражение от Словении - 6:9. Вновь войти в число лидеров турнира белорусам позволил успех над командой Израиля - 7:6.

Турнирное положение: Австрия - 2 победы (3 матча), Беларусь - 2 (3), Англия - 2 (3), Литва - 2 (3), Уэльс - 2(3), Дания - 1 (3), Словения - 1(3), Израиль - 1(3).

Очередную игру белорусская сборная проведет 19 ноября с соперниками из Англии. В группе А лидируют команды Чехии и Испании.

По четыре лучшие сборные из двух групп выйдут в плей-офф, а финалисты дивизиона Б получат право сыграть в дивизионе А на следующий сезон.-0-