Мужская сборная Беларуси по керлингу победила Австрию на ЧЕ в Таллине

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу победила Австрию со счетом 7:5 на чемпионате Европы в дивизионе Б в Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время матча команда скипа (капитана) Ильи Шоломицкого уступала 1:5, однако в шестом, восьмом и девятом эндах сумела набрать необходимое количество очков. Наиболее результативный получился девятый период, по итогам которого белорусы оставили сразу три камня в "доме" и получили три очка.

Сборная Беларуси перед двумя заключительными матчами с Уэльсом и Литвой в группе В занимает второе место.

Турнирное положение: Англия - 4 победы (5 матчей), Беларусь - 3 (5), Дания - 3 (5), Литва - 3 (5), Австрия - 2 (5), Словения - 2 (5), Уэльс - 2 (2), Израиль - 1 (5).

Четыре лучшие команды сыграют в плей-офф с квартетом сборных из группы А. Финалисты дивизиона Б чемпионата Европы получат право сыграть в дивизионе А с сильнейшими европейскими дружинами по керлингу.-0-