Мужская сборная Беларуси по керлингу победила Уэльс и вышла на первое место в группе на ЧЕ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу победила Уэльс со счетом 7:3 и вышла на первое место в группе на чемпионате Европы в дивизионе Б, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда скипа Ильи Шоломицкого тактически грамотно провела встречу. В трех эндах подряд белорусы заработали необходимые очки, которые позволили добиться нужного результата. Благодаря победе над Уэльсом белорусская команда вышла на первое место в группе. Лидировавшая Англия неожиданно уступила Израилю - 8:10.
Турнирное положение: Беларусь - 4 победы (6 матчей), Дания - 4 (6), Англия - 4 (6), Австрия - 3 (6), Литва - 3 (6), Израиль - 2 (6), Словения - 2 (6), Уэльс - 2 (6).
В группе А на первом месте в таблице команда Чехии, у которой шесть побед в шести играх. В числе претендентов на выход в следующую стадию Испания, Эстония, Латвия и Венгрия.
Четыре лучшие команды сыграют в плей-офф с квартетом сборных из группы А. Финалисты дивизиона Б чемпионата Европы получат право сыграть в дивизионе А с сильнейшими европейскими дружинами по керлингу.-0-
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