Мужская сборная Беларуси по настольному теннису победила Люксембург на старте командного ЧЕ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису успешно начала выступление на командном чемпионате Европы во французском Нанте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче предварительной группы 6 Владимир Самсонов, Павел Платонов и Александр Ханин разгромили команду Люксембурга с сухим счетом 3:0.
Судьба единственной путевки в четвертьфинал решится в завтрашней встрече сборных Беларуси и Англии, которая также выиграла у Люксембурга (3:1).
Женская команда Беларуси, за которую выступают Дарья Триголос, Надежда Богданова и Алина Никитченко, в первой игре группы 3 уступила сборной Бельгии - 1:3.
Завтра белоруски будут соперничать с командой Венгрии, разгромившей бельгиек со счетом 3:0.
Европейское командное первенство завершится 8 сентября.-0-
Фото Европейского союза настольного тенниса