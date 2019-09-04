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04 сентября 2019, 21:53

Мужская сборная Беларуси по настольному теннису победила Люксембург на старте командного ЧЕ

Владимир Самсонов. Фото Европейского союза настольного тенниса
Владимир Самсонов. Фото Европейского союза настольного тенниса

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по настольному теннису успешно начала выступление на командном чемпионате Европы во французском Нанте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы 6 Владимир Самсонов, Павел Платонов и Александр Ханин разгромили команду Люксембурга с сухим счетом 3:0.

Судьба единственной путевки в четвертьфинал решится в завтрашней встрече сборных Беларуси и Англии, которая также выиграла у Люксембурга (3:1).

Женская команда Беларуси, за которую выступают Дарья Триголос, Надежда Богданова и Алина Никитченко, в первой игре группы 3 уступила сборной Бельгии - 1:3.

Завтра белоруски будут соперничать с командой Венгрии, разгромившей бельгиек со счетом 3:0.

Европейское командное первенство завершится 8 сентября.-0-

Фото Европейского союза настольного тенниса

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Беларусь настольный теннис Франция чемпионат Европы
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