Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Латвию при подготовке к Евролиге

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Латвию со счетом 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:15) в ходе подготовки к Евролиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче, который состоялся несколько дней назад, сильнее были латвийцы - 3:2. В завершившейся игре в Екабпилсе белорусы гораздо лучше действовали в атаке и на блоке. Главный тренер белорусов Виктор Бекша предоставил возможность сыграть вместе с опытными волейболистами и ближайшему резерву. Наиболее результативными у белорусов стали Вячеслав Черепович и Павел Куклинский.

Белорусские волейболисты возвращаются в Минск, где проведут заключительный этап подготовки к международному старту.

Первый матч в элитном дивизионе Евролиги белорусские волейболисты проведут в Минске на площадке "Чижовка-Арены" 26 мая против соперников из Чехии.-0-