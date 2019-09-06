Мужская сборная Беларуси по волейболу уступила Эстонии и Болгарии на турнире в Таллине

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси проиграла сборным Эстонии и Болгарии на международном турнире в Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА
Подопечные Виктора Бекши встречались с командами Эстонии и Болгарии, уступив в обоих поединках с одинаковым счетом 1:3.
Состязания носили товарищеский характер и стали для белорусов контрольными накануне участия в финальной стадии чемпионата Европы. В ходе подготовки к главному старту сезона мужская сборная Беларуси выиграла серебряные медали "Золотой Евролиги", заняла третье место в розыгрыше "Кубка Претендентов" и второе место на турнире в Запорожье.
Мужское континентальное первенство пройдет в четырех странах с 12 по 29 сентября. Белорусская команда проведет первую встречу 12 сентября в Любляне со Словенией.-0-