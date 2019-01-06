Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела первое поражение в отборе к ЧЕ

Во время матча. Фото с сайта cev.eu

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу уступила на выезде команде Испании со счетом 0:3 (24:26, 21:25, 24:26) и потерпела первое поражение в квалификации к чемпионату Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Теруэле подопечные Виктора Бекши, несмотря на сильнейший состав, ничего не смогли противопоставить хозяевам. Белорусских волейболистов подвели ошибки в концовках матчей, хотя они старались подать силовую подачу. Однако испанцы с ней справились и превзошли гостей в нападении. Лучшим по результативности у белорусов стал Андрей Радюк - 10 баллов, у хозяев площадки Андерс Виллена - 19 очков.

Несмотря на поражение, за счет большего количества побед (4 -1) сборная Беларуси сохранила первое место в турнирной таблице: Беларусь - 11 очков (5 матчей), Испания - 11 (5), Норвегия - 8 (5), Грузия - 0 (5).

Заключительный тур состоится 9 января. В этот день сборная Беларуси в Осло сыграет с Норвегией, а испанцы в Тбилиси встретятся с Грузией.-0-