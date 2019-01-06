Мужская сборная Беларуси по волейболу проведет гостевой матч с Испанией в отборе на ЧЕ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу сыграет сегодня выездной матч с Испанией в квалификации к чемпионату Европы-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоится в испанском Теруэле в 21.00. Перед вылетом на важную игру белорусские волейболисты провели тренировочный сбор в спорткомплексе "Раубичи". Основной состав национальной команды составляют игроки солигорского "Шахтера" и минского "Строителя". Также помочь сборной завоевать путевку на Евро приехали помочь легионеры Артур Удрис из новоуренгойского "Факела", Родион Мискевич из уфимского "Урала", Максим Морозов из польской "Быдгощи" и Сергей Бусел из российской "НОВЫ". Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию игры.

В первом круге квалификации 19 августа 2018 года в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" белорусы были сильнее - 3:2. Победа над испанцами в предстоящем поединке позволит подопечным Виктора Бекши пробиться в финальную стадию чемпионата Европы.

После матча с Испанией сборная Беларуси завершит отбор на континентальное первенство 9 января гостевым матчем с Норвегией.

Перед заключительными двумя турами отборочного цикла сборная Беларуси в группе Е занимает первое место: Беларусь - 11 очков (4 матча), Испания - 8 (4), Норвегия - 5 (4), Грузия - 0 (4).

Победитель группы получит право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года. Ранее мужская сборная Беларуси дважды (в 2013 и 2015 годах) принимала участие в решающей стадии континентального форума, но не смогла преодолеть предварительную стадию турнира.-0-