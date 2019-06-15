Мужская сборная Беларуси по волейболу уступила команде Украины, но вышла в "Финал четырех" золотой Евролиги

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу заняла первое место в группе С и вышла в "Финал четырех" золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче против команды Украины, который прошел в Запорожье, подопечным Виктора Бекши достаточно было выиграть две партии, с чем они справились.

Определяющим стал четвертый сет. При равном счете важный мяч забил Павел Куклинский, а вскоре Сергей Бусел поставил блок атаке хозяев площадки. В составе белорусов реализовал сетбол Родион Мискевич.

При счете 2:2 по партиям в заключительном сете команды провели замены в составах. В результате украинские волейболисты смогли при родных трибунах добиться итоговой победы - 3:2 (23:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:11).

Наиболее результативным игроком встречи в белорусской сборной стал Родион Мискевич (22 очка), а в составе команды Украины - Ян Ерещенко и Юрий Семенюк (по 17 очков).

Итоговое положение группы С: Беларусь - 13 очков (4 победы; 6 матчей), Украина - 12 (4;6), Чехия - 10 (4;6), Финляндия - 1 (0;6).

"Финал четырех" золотой Евролиги пройдет в Таллинне 21-22 июня. Кроме Эстонии и Беларуси в решающую стадию путевки получили победили групп А и В - Турция и Нидерланды.

Беларусь впервые сыграет в "Финале четырех" Евролиги. Ранее наиболее высоким достижением в этом турнире для наших волейболистов было пятое место.-0-